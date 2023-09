Ein vierjähriges Kind wurde am Samstag in Kärnten von einem Pferd verletzt. Der Unfall passierte gegen 17 Uhr im Bezirk Feldkirchen. Eine 23-jährige Frau brachte zu diesem Zeitpunkt ihr Pferd von der Stallgasse in den Außenbereich zu den dortigen Paddocks. Ihr vierjähriger Sohn begleitete sie dabei.

Plötzlich erschrak das Pferd aus unbekannter Ursache und trat mit dem Hinterbein aus. Laut Polizei wurde der Bub im Bereich des Unterschenkels getroffen und verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde das Kind ist ELKI Klagenfurt gebracht.