Ein verpatzter Zucchinikuchen in seiner Jugend legte den Grundstein für seine spätere Karriere. Aktuell zählt Johannes Warmuth (36) aus Himmelberg zu den besten Konditoren Europas. In den vergangenen Jahren konnte er in zahlreichen Spitzenhäusern wertvolle Erfahrungen sammeln und mit seinen ausgefallenen Kuchen- und Schokoladenkreationen mehrere Preise einheimsen. Nun folgte der nächste Meilenstein.