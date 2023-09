Am Fuße des Ulrichsbergs liegt in sonniger Lage das Weingut Karnburg. Seit 2005 bauen die beiden Winzer Georg Lexer und Sem Kegley dort ihre Weine an. Mittlerweile wachsen auf dem 10 Hektar großen Anbaugebiet fünf verschiedene Sorten, darunter sowohl die Weißweinsorten Chardonnay, Sauvignon Blanc und Pinot Gris, als auch die Rotweine Pinot Noir und Zweigelt.