Kärntens erstes Windrad stand relativ schnell. 1997 wurde es von Ökostrompionier Wilfried Klauss senior auf dem Plöckenpass errichtet. Danach kam lange nichts. 25 Jahre später dann der „sprunghafte“ Anstieg nach langer Vorarbeit: Die Windparks auf der Soboth in Lavamünd sowie auf der Steinberger Alpe im Gemeindegebiet von St. Georgen, errichtet durch die Firma Ecowind, nahmen den Probebetrieb auf. In der Vorwoche übernahm die Kelag als Betreiberin und stieg mit den insgesamt acht Windkraftanlagen in die Windenergie ein.