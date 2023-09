Morgen um 10 Uhr geht's für die Teilnehmenden der Harley-Parade los. Dann startet nämlich die Aufstellung am Pogöriacher Kreisverkehr auf der Rosental-Straße (B85). Um 12 Uhr fällt der Startschuss und die Teilnehmer der Parade fahren über Finkenstein durch das Villacher Zentrum nach Feldkirchen, um den Ossiacher See herum und via Wernberg und Rosegg wieder zurück nach Faak am See.