Vor 13 Jahren haben Marina Paynik aus Althofen und Christoph Kopp aus Friesach am Faschingsdienstag einander kennengelernt. Kopp trug an diesem Tag, wie er selbst sagt, "mein bestes Faschingskostüm". Kopp: "Als dann beim ersten Kinobesuch bei meinem Auto die Lichter ausgegangen sind, ist bei mir das Licht aufgegangen, dass Marina meine große Liebe ist."

"In einer typischen Patchworkfamilie mit unseren Kindern Sebastian, Philipp und Tobias wuchsen wir zu einer großartigen Familie zusammen", betont der gebürtige Wolfsberger, der in Friesach aufgewachsen ist. Das gemeinsame Eigenheim folgte im Jahr 2012 und seither wohnen die Büroangestellte und der Versicherungsmakler gemeinsam in Friesach. Eines der zahlreichen Hobbys ist das Reisen. So kam es auch, dass der Heiratsantrag zu Silvester in Dubai erfolgte.

Das Paar wohnt in Friesach © MIKE KAMPITSCHDER-PHOTOGRAPH

Am 12. August gab es dann ihre Traumhochzeit. "Die standesamtliche Trauung und Feier fanden am Trippelgut am Maltschacher See statt. Den kirchlichen Segen erteilte uns Pfarrer Johannes Staudacher in der Kirche Briefelsdorf", erklärt Kopp. Marina und Christoph sind beide Weinliebhaber, "daher haben wir das Trippelgut gewählt". 70 Personen haben bis in die frühen Morgenstunden mit dem Paar gemeinsam gefeiert. "Bestens musikalisch begleitet wurden wir von Steff Kotter und seiner Band Kill Scoville."

Die gemeinsame Zeit wird gerne bei Eishockeyspielen verbracht. "Marina ist ein großer KAC-Fan und ich bin ein Fan des VSV. Der Liebe wegen habe ich mir ein Abo für den KAC-Sektor gekauft. Wenn der VSV ein Tor schießt, springe ich immer auf, Platz dafür habe ich ja und ein paar böse Blicke folgen auch immer", lacht Kopp.

Übrigens: Was "mein bestes Faschingskostüm" war, das wollte der Bräutigam nicht verraten.