Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit ist am Sonntag gegen 2 Uhr früh von der Polizei in St. Veit geschnappt. Nach ihm wurde seit Längerem gefahndet. Der Mann steht im Verdacht, mindestens vier Einbruchsdiebstähle und drei Diebstähle in Bauernläden in den Bezirken St. Veit, Feldkirchen und Völkermarkt begangen zu haben.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte er schließlich in einem Auto angehalten werden. Der 40-Jährige ist geständig und wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.