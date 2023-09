Mit Blick auf den Ossiacher See interessante Gespräche und kulinarische Leckerbissen genießen, sich in die aufrüttelnde Bilderwelt von UNO-Sonderbotschafterin Waris Dirie vertiefen und sich bei „Dancing in the Dark“, interpretiert von Spencer Chaplin, zum Tanz verleiten lassen – die „End of Summer Night“ in der Stiftsschmiede Ossiach war ein stimmungsvoller Sommerausklang.