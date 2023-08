Es ist jedes Jahr aufs Neue auffallend: Mit 1. September beginnt in der Katholischen Kirche Kärnten das neue Arbeitsjahr, personelle Veränderungen treten in Kraft. Viele Pfarren sind betroffen: weil Priester ausscheiden, in Pension gehen, sich ein Sabbatjahr nehmen, in andere Pfarren kommen oder zusätzliche Aufgaben erhalten. Was beim Blick auf die personellen Veränderungen ins Auge sticht, ist die hohe Zahl an Namen, die auf nicht-österreichische Herkunft der Priester deuten. Diese sind wesentlicher Faktor in der Kärntner Kirche.