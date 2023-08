Für Trailrunner ist die Ebene nicht die Herausforderung, Werner und Annemarie Sturm aus Liebenfels haben sich beim Laufsport den Höhenmetern verschrieben. Immer wieder trifft man sie am Liebenfelser Wasserwanderweg, am Lorenziberg aber auch schon mal auf der Laufbahn. Während der Laufsaison, aber auch recht häufig auf höheren und steileren Bergen, nicht nur in Österreich, Italien und der Schweiz. "Die Begeisterung, den Berg hoch und vor allem auch wieder runter zu laufen, ist weiterhin ungebrochen", sagt Annemarie Sturm, die beruflich beim Finanzamt Klagenfurt tätig ist.