Ein 70 Jahre alter Pensionist aus dem Bezirk St. Veit führte Dienstag gegen 12.30 Uhr an einem Mähdrescher selbständig Abschmierarbeiten durch. Dabei öffnete er laut Polizei den Deckel der Getreidekammer. Er sei mit einem Kleidungsstück in die laufende Troadschnecke geraten, wodurch er in diese hineingezogen, eingeklemmt und schwer verletzt worden sei, heißt es in einer Aussendung.

Die Freiwillige Feuerwehr St.Martin/Feldkirchen schildert die dramatischen Szenen auf Facebook. Der Mann sei offensichtlich bei den Arbeiten ausgerutscht "und mit der Hose wurde er in die rotierenden Teile gezogen und an beiden Beinen eingeklemmt."

Durch Handzeichen konnte er eine Passantin auf sich aufmerksam machen, die die Rettungskette in Gang setzte. "Mehrere Privatpersonen versuchten, ihn zu bergen, was jedoch nicht gelang; zumindest konnte der Fahrzeugantrieb abgestellt werden", so die Feuerwehr. Ein benachbarter Landwirt befreite laut Polizei den Verletzten.

Herz-Kreislauf-Stillstand

Aufgrund der erlittenen Verletzungen trat beim 70-Jährigen ein Herz-Kreislauf-Stillstand ein und das Opfer musste durch das Notarztteam reanimiert werden. Der Mann wurde dann vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.