In den 1980er-Jahren wurden Grundstücksflächen am Auerhahnweg in Großreichenau in der Gemeinde Sirnitz für Zweitwohnsitze gewidmet. Nun sollen diese dort auch entstehen, in einem Gebäude mit vier Geschoßen für 27 Wohneinheiten in Hanglage. Das Bauvorhaben unter dem Namen "DieBergzeit" entsteht in einem Bereich, wo in Einfamilienhäusern Einheimische wohnen, wo auch an Feriengäste vermietet wird, und es auch schon Zweitwohnsitze gibt. Das passe auch alles, weil es im kleinen Rahmen passiere, äußert sich eine Anrainerin. "Da hat niemand etwas dagegen. Aber dieses Projekt jetzt, das passt überhaupt nicht. Es ist ja ein riesiges Gebäude, das gebaut werden soll."