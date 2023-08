Sie punkten mit rasantem Tempo, schwindelerregenden Kreiseln und wilden Wellen: Die Sommerrodelbahnen in Kärnten und Osttirol sowie jene über der Grenze in Tarvis und Bled bieten einen Adrenalinkick für Alt und Jung. Während viele Spazierwege und Wandergebiete nach den Unwettern der Vorwoche noch gemieden werden sollten, sind die Rodelbahnen in Betrieb.