Noch dauert es über zwei Jahre, bis der erste Zug über die neuen Schienen der Koralmbahn rollt, doch bereits jetzt sorgt das Milliardenprojekt für Besorgnis in der Region Mittelkärnten. Die Petition "Zukunft Mittelkärnten" spricht von einer massiven Betroffenheit der Pendler und Pendlerinnen in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen. Die Bürgermeister unterstützen die Petition, sie wurde bereits unter anderem an Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) weitergeleitet. Die ÖBB hingegen versuchen, die Lage zu beruhigen: Es bestehe kein Grund zu der Annahme, Taktung und die Verbindungen würden ausgedünnt. Durch die Koralmbahn werde der Bahnverkehr in Österreichs Süden deutlich an Attraktivität gewinnen, informiert die Bundesbahn in einem Schreiben an die Kleine Zeitung.