Es sind Menschen, die zum Teil unauffällig unter uns, mitten in Kärnten leben. Menschen aus allen Bildungsschichten, die einen in der Stadt, die anderen am Land, viele von ihnen sind noch nie straffällig geworden. Doch daheim haben sie Fahnen oder Kennzeichen mit Symbolen des fiktiven "Bundesstaats Preußen", einer staatsfeindlichen Gruppierung. Sie erkennen den Rechtsstaat nicht an und versuchen, mit dem Einreichen unzähliger Schriftstücke, Behörden lahmzulegen.