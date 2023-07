Kärntens Feuerwehren haben wieder eine harte Arbeitsnacht hinter sich. Laut Landeslarm- und Warnzentrale gab es 450 Einsätze wegen des Unwetters. Die Aufräumarbeiten gehen auch am Mittwoch noch weiter. In ganz Kärnten gingen heftige Gewitter nieder. Im Drautal in Oberkärnten lag der Hagel teilweise zentimeterhoch. Schäden, überflutete Keller, umgestürzte Bäume und Murenabgänge waren die Folge der Unwetter.

Besonders hart traf es wieder einmal einzelne Gemeinden im Gegendtal: In Feld am See ging kurz nach 17 Uhr ebenfalls ein starkes Hagelunwetter nieder. "Durch das Unwetter kam es zu mehreren Murenabgängen im Bereich des Afritzer Sees und im Bereich der Gemeindestraße nach Hinterrauth. Aufgrund der akuten Gefahrenlage mussten mehrere Häuser der Ortschaft Hinterrauth evakuiert werden", heißt es von der Polizei. Laut Bezirkshauptmann Bernd Riepan mussten fünf Familien ihre Häuser verlassen. "Heute wird die Lage erneut von Geologen überprüft und dann wird weiter entschieden", sagt Riepen. Es kam zu Straßensperren.

Muren verlegten Felder und Straßen © Helmuth Weichselbraun

Die Gute Nachricht: Personen wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand durch das Unwetter nicht verletzt. Im Einsatz standen die FF Feld am See und die FF Arriach sowie die Straßenmeisterei Feistritz /Drau.

Laut der Landesalarm- und Warnzentrale für Kärnten haben die Unwetter der vergangenen Nacht vor allem in den Bezirken Villach-Land, Feldkirchen, St. Veit, Völkermarkt und Wolfsberg gewütet und für Überschwemmungen und Sturmschäden gesorgt.

Umgestürzte Bäume forderten die Feuerwehren - wie etwa die FF Tigring © FF Tigring/Facebook

Viele Bäche sind über die Ufer getreten, Bäume fielen auf Häuser oder Straßen. In Feldkirchen kam es zu massiven Stromausfällen.