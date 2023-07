Eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr mit ihrem Pkw auf der Turracher Straße (B 95) von Pichlern kommend in Fahrtrichtung Himmelberg. Im Ortsgebiet von Himmelberg kam sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Hausmauer.

Die 81-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Himmelberg aus ihrem Fahrzeug befreit und vom Notarzt reanimiert werden. Im Anschluss wurde die Frau ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, wo sie kurze Zeit später verstarb. Weitere Personen waren am Unfall nicht beteiligt. Am Fahrzeug und an der Hausmauer entstand Sachschaden.