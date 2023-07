Feueralarm in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See. Am Samstag gegen 9 Uhr wurden die Feuerwehr zu einem Wohnhaus gerufen. "Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte ein Fahrzeugbrand festgestellt werden", berichtet die Feuerwehr Tiffen auf Facebook. Ein geparktes Auto brannte. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden.

Im Brandeinsatz standen: die FF Tiffen mit der FF Bodensdorf -Tschöran und der FF Steindorf am Ossiacher See.