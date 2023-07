Es wird gehämmert und getüftelt vor der Burg Hochosterwitz, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wenn Robbie Williams am Samstag mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucher "entertaint", soll alles perfekt sein. Eine große Schwierigkeit stellt bei einem Konzert dieser Größe allerdings die Anreise dar. Wie kommen die Gäste sicher und schnell zum Konzert, wo kann man parken und wann fährt der Zug? Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst:

Mit dem Zug

Bequem und sicher verläuft die Anreise mit dem Zug. Der Bahnhof in Launsdorf liegt ungefähr 25 Gehminuten vom Konzertgelände entfernt und ist mit Schildern ausgewiesen. Für den Auftritt des britischen Superstars in Kärnten hat die ÖBB ihre Kapazitäten erhöht: "Die Anreise erfolgt laut dem regulären Fahrplan, für die Abreise haben wir spezielle Züge aufgestockt, damit die Leute nach Konzertende von Launsdorf weg abreisen können", sagt Stefan Walcher, Geschäftsführer von HOWART.live. So können die Besucherinnen und Besucher bis 00:40 Uhr noch mit dem Zug Richtung Klagenfurt und Villach abreisen oder um 23:43 mit der Bahn in Richtung Friesach fahren. Nach Feldkirchen fährt die S 2 von Launsdorf um 23:55 ab.

Der Zugfahrplan für die Abreise vom Konzert © Screenshot/HOWART.live

Mit dem Auto

Wer lieber mit dem Auto fährt, muss vor allem bei der Abreise mit Stau in Folge des erhöhten Verkehraufkommens rechnen. Geparkt werden kann auf ausgeschilderten Wiesen und Grünflächen vor Ort, das Sicherheitspersonal leitet dorthin. "Von Wien und Friesach aus empfehlen wir die Abfahrt St. Veit Mitte über Goggerwenig und Reipersdorf", erklärt Veranstalter Stefan Walcher: "Von Klagentfurt und Graz kommend empfehlen Autobahnpolizei und Asfinag bereits in Maria Saal abzufahren und die Landesstraße über St. Donat und die Hochosterwitzer Straße zu benutzen."

Verkehrsplan © Screenshot/HOWART.live

Die Parkgebühren betragen acht Euro pro PKW. "Damit die Abfertigung an den Eingangskassen nicht behindert wird, bitten wir darum, den Betrag schon vorzubereiten."

Derselbe Anfahrtsplan gilt übrigens auch für die Konzerte von Alvaro Soler und Josh am 28. Juli und den Auftritt von Nena am 29. Juli. Weitere Infos auf der Website von howart.live.