Sänger und Songwriter Michael Ferguson kommt aus Südafrika, er stammt aus Johannesburg. Die Corona Pandemie brachte ihn nach Österreich und Kärnten, wo er im Tourismus beruflich Fuß fassen konnte. Er begann im Service des Hotel Hochschober auf der Turrach zu arbeiten, schnell wurde sein musikalisches Talent erkannt. Dem folgte die Idee, gemeinsam mit Hotelier Martin Klein Team-Song als Motivation für die herausfordernde Pandemie-Zeiten zu schreiben: "Better together“ wurde die Hymne für das Hochschober-Team, das so manches Stimmungstief verpuffen ließ.

Jetzt ist es wieder soweit, Michael Ferguson hat gemeinsam mit Mike Gritzner einen neuen Song im Mike Records Tonstudio in Spittal an der Drau produziert. "Forget me not" heißt der Titel - übersetzt "Vergiss mein nicht". Er nimmt die Zuhörenden sofort mit auf eine kleine Zeitreise: Saxophon und Swing Rhythmen der 1920er Jahre lassen die Beine tanzen.

"Ich habe den Song vor einiger Zeit geschrieben und erinnere mich, dass ich da gerade sehr viel Swing und Soul gehört habe. Deshalb fühlt sich der Titel sehr nach der Stimmung der damaligen Zeit an", erzählt Ferguson über das neue Lied. Ferguson besingt darin das Auf und Ab einer noch jungen Beziehung und die dringende Frage nach dem Vergeben.

"Ich habe eine ganze Schatzkiste an Musik", sagt Ferguson. Diese möchte er jetzt mit weiteren Titeln öffnen. "Ich bin voll motiviert, denn die Songs sind alle fertig, ich habe einiges an Veröffentlichungen vor." "Forget me not" ist seit Freitag, dem 14. Juli auf Apple Music und Spotify zu hören.