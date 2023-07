Ein betrunkener 65-jähriger Pkw-Lenker aus Italien stieß am Sonntagabend in der Gemeinde Ossiach einen Radfahrer nieder. Der Betrunkene fuhr mit seinem Pkw aus einem Campingplatz auf die Ossiachersee-Südufer Straße (L 49) und kollidierte mit einem 63-jährigen deutschen Radfahrer. Die Frau des Deutschen, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, konnte noch rechtzeitig von ihrem Fahrrad abspringen.

Der 63-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall eine leichte Verletzung und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Die Frau blieb unverletzt. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief positiv.

Überschlagen

Auch in Stall im Mölltal geschah am Sonntag ein Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau kam am Sonntag kurz nach 18 Uhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde Stall im Mölltal von der talwärts führenden Fahrbahn ab. Der Pkw stürzte über die unmittelbar angrenzende Böschung, kippte zur Seite und blieb zwei Meter tiefer auf einem Parkplatz am Dach liegen.

Der Mann wurde von einem Passanten aus dem Fahrzeug geborgen und musste mit leichten Verletzungen vom Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden. Ein Alkotest verlief positiv. Das Unfallfahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Stall geborgen.