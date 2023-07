Die Masche ist immer dieselbe: Die Empfängerin bzw. der Empfänger erhält eine Nachricht von ihrer bzw. seiner Bank auf das Handy. Darin wird man aufgefordert, den Online-Zugang zum Bankkonto zu aktualisieren, da dieser sonst in den nächsten Tagen ablaufe. Über einen Link wird man dann aufgefordert, Bankdaten in ein Formular einzugeben. Dabei handelt es sich jedoch um eine Fake-Internetseite, wie die Landespolizeidirektion Kärnten Freitagnachmittag in einer Aussendung mitteilt. Die Täter verwenden die Daten der Betrugsopfer dann für Überweisungen, Einkäufe oder Behebungen.

Das Bundeskriminalamt warnt daher österreichweit: