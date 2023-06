"Wenn es ein zweites Leben gibt, wär' ich noch einmal in dich verliebt." Francine Jordi ist bei der Generalprobe am Freitag und am Samstag mit ihrem neuen Song am Start, "Wenn die Musi spielt". Die sympathische Schweizerin verspricht ihren Fans auch ihr typisches Strahlen und Autogrammkarten: "Das gibt es von mir."