Ihre Lehrer rieten ihr zwar nach der Matura am musischen Gymnasium Lienz dazu, Klarinette zu studieren, aber „dafür hat die Disziplin nicht gereicht“, lacht Marion Rothschopf-Herzog. Das Üben im stillen Kämmerchen war nicht so ihre Sache, lieber hat die Oberkärntnerin schon früh selber Konzerte organisiert und dabei ein gutes Händchen für das Veranstaltungsmanagement gezeigt. Deshalb entschied sie sich nach einem Jahr in England für den Lehrgang „Management für Tourismusorganisation“ im Salzburger Schloss Kleßheim. Mittlerweile verbindet sie nach mehreren Stationen im Tourismus längst ihre Leidenschaft für die Musik mit jener für die Organisation: Seit fünfzehn Jahren leitet Marion Rothschopf-Herzog die Carinthische Musikakademie (CMA) im Stift Ossiach.