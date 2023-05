Zu einem Fall von Wilderei ist es in Steindorf am Ossiacher See gekommen. Am Sonntag entdeckte ein Fischer den Kadaver eines Rehbocks, der zuvor offenbar von einem Wilderer erlegt worden war. Das Tier war enthauptet und in den See geworfen worden.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Eingriffs in fremdes Jagdrecht. Der Kadaver wurde an Land gebracht und von einem Jagdausübungsberechtigten abgeholt und entsorgt. Dem zuständigen Jagdverein entstand dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro.