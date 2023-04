Mit 34 Jahren soll es jetzt endlich klappen. "Ich suche auf diesem Wege meine große Liebe und hoffe, so endlich mein Liebesglück zu finden", sagt Michael aus St. Jakob im Rosental. Warum hat es bisher nicht geklappt? "Ich weiß nicht, vielleicht war ich immer zu schüchtern."

Das habe sich geändert. Mittlerweile beschreibt er sich als "sehr offenen" Menschen. Und er sei auch sehr hilfsbereit: "Ich bin für andere da, wenn sie meine Hilfe brauchen, gleichzeitig aber auch für jeden Spaß zu haben." Michael wohnt noch bei seinen Eltern. Von Beruf ist er Buchhalter. Zu seinen Hobbys zählen Tiere und Sport. "Ich bin ein sehr tierliebender Mensch und kann mir ein Leben ohne nicht vorstellen. Meine Partnerin sollte auch ein großes Herz für Tiere haben und, wenn möglich, auch selbst welche haben. Aber das ist kein Muss", sagt der 34-Jährige, der selbst ein Aquarium mit Süßwasserfischen hat.

Michael ist gerne in der Natur unterwegs © Privat

Öfters in Graz

Seine zweite große Leidenschaft ist der Sport. Michael ist oft in der Klagenfurter Eishalle anzutreffen, dort drückt er dem KAC die Daumen: "Meine Freundin kann aber auch gerne VSV-Fan ein. Das wäre mir egal." Wenn es um Fußball geht, dann schlägt sein Herz für den SK Sturm Graz. Seine Schwester lebt in Graz und so ist er immer wieder für Spiele in der steirischen Landeshauptstadt. "Mit gefällt die Mannschaft einfach und die haben eine große Fankultur."

Er ist KAC-Fan, sie darf auch gerne VSV-Fan sein © Privat

Was gefällt ihm an einer Frau? Verständnisvoll, liebevoll, schlank und sportlich sollte sie sein, meint Michael. Und darf sie auch bereits Kinder haben? "Ich weiß nicht. Da es meine erste Freundin wäre, vielleicht eher nicht. Aber ich selbst will schon Kinder haben." Was das Alter seiner Zukünftigen betrifft, hat er keine genauen Vorstellungen. "Wenn es passt, dann passt es."

Auf Dating-Plattformen wie "Tinder" oder "Parship" ist es ihm bisher nicht gelungen, die Liebe fürs Leben zu finden. Alle seine Freunde hätten mittlerweile Familie oder würden zu weit weg wohnen, daher gehe er auch nur selten aus. "Mit 34 hätte ich jetzt auch gerne eine Beziehung. Der Wunsch ist riesengroß."