Im April erschien Ihre neue Single "Martina". Worum geht es in dem Lied?

Josh: Es geht um meine Heimatstadt Wien. Der Text bezieht sich darauf, dass die Wiener immer grantig und auch nicht beliebt sind. Da gehöre ich ja auch dazu. Schlussendlich geht es in "Martina" um eine Dame, die sich in einen Wiener verliebt.