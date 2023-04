Dass man Cynthia Nixon beim Zappen durch Fernsehkanäle begegnet, ist keine Seltenheit. Die Schauspielerin ist unter anderem in der Erfolgsshow "Sex and the City" zu sehen. Bei der Nachfolgeserie "And Just Like That..." steht sie nicht nur vor der Kamera, sondern ist bei manchen Folgen auch in der Regie tätig. Richtig groß war die Überraschung aber für Musical-Darsteller Fabian Raup, als Nixon plötzlich höchstpersönlich vor ihm stand.

Der gebürtige Feldkirchner ist aktuell im Ensemble der Show "Cabaret" an der Wiener Volksoper zu sehen. Regelmäßig lockt das Musical zahlreiche Besucherinnen und Besucher an – bei der jüngsten Show eben auch Schauspielerin Nixon. Doch Raup und seine Kolleginnen und Kollegen wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht.

"Haben 20 Minuten lang gequatscht"

"Wir wären wahrscheinlich viel zu nervös gewesen", so der Kärntner lachend. Nixon war so von der Show begeistert, dass sie im Anschluss auf die Darstellerinnen und Darsteller wartete, um ihnen zu gratulieren. "Wir haben einfach 20 Minuten mit ihr gequatscht. Sie war so lieb", schwärmt Raup. "Also wirklich null Allüren. Wir haben mit ihr über Theater, Film und TV gesprochen und darüber, wie es dazu gekommen ist, dass sie in Wien ist."

Gemeinsames Foto

Sie war, erzählt Raup, mit ihrer Familie in Prag und hat spontan entschieden, zwei Tage in Wien zu verbringen: "Sie haben gegoogelt, welche Shows und Ballettstücke zurzeit spielen und dann haben sie sich für 'Cabaret' an der Volksoper entschieden." Für Raup ist das Erlebnis nach wie vor surreal: "Ich liebe 'Sex and the City' und habe auch 'And Just Like That...' echt gefeiert." Was bleibt, ist ein gemeinsames Foto, das die Begegnung für immer festhält.

Für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind: "Cabaret" spielt noch bis Ende April an der Volksoper. Und: Die zweite Staffel von "And Just Like That..." ist bereits in Arbeit, wie Nixon auch auf ihrem Instagram-Kanal wissen lässt. Und Raup? "Ich bin beim Musical-Sommer Amstetten zu sehen in Jersey Boys – dem Musical."