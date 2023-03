Der bislang geringe Niederschlag und der dadurch entstandene Wassermangel hat vor allem in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und St. Veit an der Glan massive Auswirkungen auf die dortige Bevölkerung. Wie berichtet, mussten die dortigen Feuerwehren heuer in 172 Transporten bereits eine Million Liter Wasser zu abgelegenen Höfen liefern. Im Vorjahr waren es insgesamt 769 Fahrten mit 4,62 Millionen Liter. In der Landwirtschaft ist man derzeit noch nicht besorgt. "Die Vegetation auf Acker und Wiese beginnt erst. In den Ackerböden ist das Wasser noch gut gespeichert", sagt Erich Roscher, Leiter des Referats Pflanzenbau in der Kärntner Landwirtschaftskammer.