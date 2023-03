Groß war die Begeisterung in den vergangenen Wochen in Deutschland. Dort waren immer wieder Polarlichter zu sehen. Nun hatte man auch in Kärnten und Osttirol Sicht auf diese Leuchterscheinung. Wie "GeoSphere Austria" am Donnerstag auf Facebook berichtete, konnte man etwa vom Großglockner oder von den Nockbergen aus das Polarlicht sehen.

"Ein Ausbruch auf der Sonne am 11. März 2023 gegen 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit hat zu den aktuellen Polarlichtern geführt", liefert man eine Erklärung für das farbenfrohe Spektakel in Mitteleuropa. In den meisten Regionen Österreichs haben aber Wolken den Blick auf das Himmelsschauspiel verwehrt.

Normalerweise treten Polarlichter in den Polarregionen auf, also etwa in den skandinavischen Ländern Norwegen und Schweden sowie im Nordwesten Finnlands. Hervorgerufen werden sie durch energiereiche geladene Teilchen, die mit dem Erdmagnetfeld wechselwirken. Dadurch, dass jene Teilchen in den Polarregionen auf die Erdatmosphäre treffen, entsteht das Leuchten am Himmel.