Es ist so etwas wie ein Heimspiel für das Ermittlerinnen-Duo Chefinspektorin Acham und Polizistin Martina Schober. Während die Grazer Schauspielerin Pia Hierzegger (Acham) familiäre Wurzeln durch ihren Vater am Ossiacher See hat, ist Jutta Fastian (Schober) am Millstätter See aufgewachsen. Gemeinsam ermitteln sie wie schon in „Waidmannsdank“ einen ziemlich undurchsichtigen Fall: Rund um den Ossiacher See sterben im Winter drei alte Frauen. Bald ist klar, dass es sich dabei nicht um natürliche Todesfälle handelt, und die Polizistinnen beginnen nachzuforschen.