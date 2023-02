Es sind große Pfotenabdrücke, in die der 16 Wochen alte Duck Tolling Retriever Ludwig tritt. Sein Herrchen Domenic Gschoßmann (33) ist seit 2014 Mitglied der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) Staffel Feldkirchen und hat dort mit Ludwigs Vorgänger Xaver – einem Beagle – zahlreiche Einsätze erfolgreich absolviert. "Leider mussten wir Xaver 2021 einschläfern lassen, aber uns war allen klar: Wir wollen wieder einen Vierbeiner in unserer Familie", erzählt der gebürtige Deutsche, der mit Frau Bianca (33) und den Töchtern Emma (7) und Sophie (10) in Feldkirchen lebt.