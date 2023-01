Vergangene Saison feierte der Snowboard-Weltcup auf der Simonhöhe seine erfolgreiche Premiere, als Sabine Schöffmann und Alex Payer mit einem Siegerbussi den Heimerfolg im Mixed-Team-Bewerb besiegelten. An diesem Wochenende macht der Europacup in St. Urban Station. Bei den Damen ließ Martina Ankele ihr großes Potenzial aufblitzen. Die 20-Jährige musste nur zwei arrivierten Weltcupfahrerinnen den Vortritt lassen. Pia Schöffmann setzte in ihrem Comebackrennen nach ihrer Armverletzung mit Rang fünf ein Ausrufezeichen. Bei den Herren wurde Werner Pietsch, beflügelt von seiner Bronzemedaille von den Olympischen Jugendspielen im italienischen Piancavallo, auf seinem Heimhang starker Vierter.