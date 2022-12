Es wird weiß in Kärnten und Osttirol! Ein Tief aus dem Süden bringt am Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Seit den Morgenstunden seit es in weiten Teilen Kärntens - auch in der Landeshauptstadt gibt es bereits leichten Schneefall. "Die Wetterlage ist festgefahren. Im Gailtal oder Lesachtal kommen heute rund fünf Zentimeter Neuschnee zusammen, auf den Bergen bis zu zehn Zentimeter", sagt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Ab Mittag werden die Niederschlagspausen häufiger und in tiefen Lagen mischen sich mitunter auch Regentropfen unter die Schneekristalle. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen null und 3 Grad.