Der Wolf macht Kärntens Landwirten zunehmend das Leben schwer. 123 Nutztierrisse durch das Raubtier wurden im gesamten Vorjahr in Kärnten gemeldet, 2020 waren es sogar nur drei bestätigte Fälle. Heuer ist diese Zahl ordentlich in die Höhe geschnellt. Mittlerweile steht man in Kärnten bei rund 400 Nutztierrissen, die auf das Konto von Wölfen gehen. Darüber hinaus werden 450 Tiere nach Wolfsangriffen vermisst.