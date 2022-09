"Viel zu viele Worte in keiner Zeit.“ So prägnant bringt Thomas Ebenstein seine Rolle auf den Punkt. Der Tenor gibt am Donnerstag sein Debüt am Stadttheater Klagenfurt, und zwar als Schmied „Mime“ in Wagners Oper „Siegfried“. Dabei steht er im ersten Akt, der 75 Minuten dauert, durchgehend auf der Bühne und ist auch im zweiten Akt, an dessen Ende er stirbt, viel beschäftigt.