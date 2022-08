Im Vorjahr haben Sie in einem Interview gesagt, dass die Lust am Weitermachen ungebrochen ist. Wie kam es nun zur überraschenden Entscheidung, mit 2023 die Intendanz zu beenden?

HOLGER BLECK: Ich bin heuer 60 Jahre alt geworden und da macht man sich so seine Gedanken. Und dann habe ich entschieden: Ich möchte noch einmal heraus aus meiner Komfortzone und etwas Neues wagen. Ich möchte aber auch betonen: Es war eine rein persönliche Entscheidung, die nichts damit zu tun hatte, dass ich unzufrieden wäre. Im Gegenteil, ich nehme mit einem sehr positiven Gefühl Abschied und mich wird wohl noch öfter die Wehmut überkommen.