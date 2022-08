Dass er als Volksanwalt am Mittwoch zu Sprechtagen nach Feldkirchen und Hermagor kommt, ist für Walter Rosenkranz schon langfristig geplant. Kurzfristig hängt er nun anschließend Termine als FPÖ-Kandidat für das Bundespräsidentenamt an. "Da wird ganz genau getrennt", betont Toni Schweiger, FPÖ-Landesgeschäftsführer. So wird Mittwoch ab 18 Uhr der Besuch beim Villacher Kirchtag, gemeinsam mit Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer, zum ersten Wahlkampftermin in Kärnten. Das Wahlkampfmotto: "Holen wir uns unser Österreich zurück"

Ein Treffen mit der FPÖ-Jugend mit Obmann Philipp Kamnig ist geplant. Die jungen Blauen wollen Rosenkranz wichtige Themen mit in seinen Wahlkampf geben. Um kandidieren zu können, muss Rosenkranz zumindest 6000 Unterschriften sammeln.