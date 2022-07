Wie sind die Wettervorhersagen für heute, Freitag? Das fragen sich vor allem Bewohner und Einsatzkräfte in den Krisengebieten in Treffen und Arriach. ZAMG-Meteorologe Christian Stefan kann Entwarnung geben. "Die Gewitter-Wahrscheinlichkeiten in den betroffenen Gebieten ist für heute eher gering. Vielleicht, dass am späten Nachmittag einmal eine kleine Gewitter- und Schauerzelle drüberzieht, aber größere Regenfälle sind nicht zu erwarten." Morgen, Samstag, seien Störungen ausgeschlossen. Der Sonntag sei ein bisschen labiler. "Vereinzelt kann es zu Wärmegewittern kommen in den Nockbergen und Gurktaler Alpen," sagt ZAMG_Leiter Stefan.