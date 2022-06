Die Kleine Zeitung ruft wieder zur Platzwahl und will es ganz genau wissen. Welcher Platz in Kärnten und Osttirol ist Ihrer Meinung nach der schönste Platz am Wasser? Nominieren Sie Ihren Favoriten. Mitmachen lohnt sich: Der stimmenstärkste Ort darf sich fortan mit dem Titel "Schönster Platz am Wasser" in Kärnten und Osttirol schmücken und bekommt ein Siegerfest gesponsert.

