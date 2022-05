Zuerst ins Standesamt, danach in die Kirche - manchen Brautpaaren ist das zu „normal“. Und so suchen sie sich außergewöhnliche Orte, um einander das Ja-Wort zu geben. In Kärnten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um den schönsten Tag im Leben noch besonderer zu gestalten. So versprachen sich Brautleute schon auf dem Großglockner die ewige Liebe oder tauchten, um Ja zu sagen, im Weißensee ab.