Heute, Sonntag, wird Yuliia Kriukova das erste Mal ein Muttertagsgeschenk erhalten. Ihre kleine Tochter Valeria (7) hat in der Volksschule in Feldkirchen vom Muttertag erfahren und wie alle anderen Kinder eine Überraschung vorbereitet. „In der Ukraine kennen wird den Muttertag gar nicht. Wir feiern den Frauentag am 8. März“, erzählt Yuliia (36) auf englisch. Sie hat in Charkiw, der schönen Millionenstadt mit 42 Universitäten und Hochschulen als Finanzmanagerin in einer Plastikboxen- Fabrik gearbeitet. Ihr Mann war Sales Manager.