Auch ein Kind betroffen Zahlen steigen wieder: Drei Corona-Neuinfektionen in Kärnten

456 Personen wurden in Kärnten jemals positiv getestet © APA/DPA/Peter Kneffel

Nur kurz war am Wochenende die Zahl der aktuell an Corona Erkrankten in Kärnten auf unter zehn gesunken. Am Montag wurden wieder drei Neuinfektionen bekannt, darunter ein Kind. Das Mädchen aus dem Bezirk Spittal/Drau hatte sich bei einer infizierten Person angesteckt und in der Folge erkrankte auch seine Mutter. Im Bezirk Feldkirchen war es ein Reiserückkehrer, der am Flughafen Wien-Schwechat positiv getestet wurde. Damit gibt es in Kärnten laut Landespressedienst aktuell zwölf Erkrankte.