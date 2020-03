Der Winter ist zurück in Kärnten. In Oberkärnten schneit es schon seit den Nachtstunden. Der Schnee fällt am Freitag bis in die Täler. Es gibt die ersten Verkehrsbehinderungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am meisten geschneit hat es erneut in Oberkärnten. Im Lesachtal liegen rund 15 Zentimeter Neuschnee © Hartweger

Ein Adria-Tief bringt am Freitag in weiten Teilen Kärntens Schnee bis in die Täler. Am meisten schneit es in den südlichen Landesteilen. Auf den Bergen werden sogar sehr große Mengen Schnee erwartet. In den Karnischen Alpen und den Karawanken sind bis zu 40 Zentimeter möglich. Eine genaue Prognose finden Sie hier.