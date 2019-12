Seltene Aufnahmen Zwei Adler liefern spektakuläre Bilder von Kärnten

Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See präsentiert sich seit Freitag mit neuem Video auf Facebook, Youtube und Instagram. "Hauptdarsteller" sind die Adler Fritzi und Bruno.

Franz Schüttelkopf mit Steinadler Bruno © Region Villach Tourismus/Martin Hofmann

Der Naturpark Dobratsch oder der türkisgrüne Faaker See - es sind beeindruckende Bilder, die Kärnten aus einer ganz speziellen Perspektive zeigen. Die Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See präsentiert sich aus den Augen der Adler. Genauer gesagt aus jenen von Steinadler-Dame Fritzi und ihres Bruders Bruno. Im Rahmen eines spektakulären Filmprojektes ließ man die beiden Greifvögel mit einer Eagle-Cam ausgestattet ihre Heimat erkunden. Das Ergebnis ist ein gut zwei Minuten langer Werbefilm, den die Region am Freitag erstmals auf Facebook, Youtube und Instagram präsentierte.