Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 21 Jahren ist Baumgartner ehrenamtlich Obmann des Kärntner Blasmusikverbandes © Privat

Sein Großvater war bereits Klarinettist, ebenso sein Vater. „Die Musik liegt bei uns also in der Familie“, erzählt Horst Baumgartner. Seit 2012 ist der St. Veiter Direktor der Musikschule Feldkirchen-Patergassen und seit 21 Jahren ehrenamtlich als Landesobmann des Kärntner Blasmusikverbandes (KBV) tätig. „Der Längstdienende in dieser Funktion“, wie er sagt, und das, obwohl er es ursprünglich nur für zehn Jahre machen wollte. „Aber dann hatte ich so viel Freude dabei, dass ich die Zeit übersehen habe.“ Und er hat sie anscheinend noch einmal übersehen, denn gestern wurde er bei der Generalversammlung des KBV in Ossiach noch einmal für drei Jahre wiedergewählt. Diese soll dann aber wirklich die letzte Periode werden.