„Wenn Menschen lügen, erhöht sich der Lidschlag aufs Vierfache“: Matschnig © Privat/Matschnig

Gerade war sie in einer Arte-Dokumentation zu sehen. In sechs szenischen Situationen sollte sie erkennen, ob ein Mensch lügt.

Sie erkannte alle. In der neuen SAT 1-Sendung „Ungelogen“ ist Monika Matschnig eine der Expertinnen. Das Konzept: Als erstes führt sie ein belangloses Gespräch mit ihren Klienten, das dazu dient, dessen normales Verhalten in einer Situation ohne Druck zu begreifen. Danach stellt sie eine kritische „Lügenfrage“. Wenn sich das Verhalten des Befragten ändert („Shift“), wird Matschnig hellhörig. Vegetativen Reaktionen schenkt Sie besonderes Augenmerk: Atmung, Hautfarbe, Pupillen. Sie verraten viel und sprechen immer die Wahrheit.