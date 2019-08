Facebook

Mit den neuen Händen, die für ihn längst normal sind, fährt Kelz mit dem Motorrad kreuz und quer durch die Welt © Eggenberger

Vor der zweisprachigen Renner-Schule in Klagenfurt liegt ein verdächtiger Gegenstand!

Diese Meldung um zwei Uhr nachts ist ein Fall für Theo Kelz in seinem ersten Dienst nach einem China-Urlaub. Der Polizist mit Sprengstoff-Ausbildung fährt mit zwei Kollegen zum Einsatzort. Der ominöse Gegenstand, ein Plastikrohr, sei bereits aus eineinhalb Metern auf den Boden gefallen, sagen Zeugen. „Also keine unmittelbare Gefahr“, denkt Kelz. Er und die Kollegen bringen das Objekt zum Flughafen, um es zu röntgen. „Ich habe fünf Kilogramm schwarze Masse, die nicht wie Sprengstoff aussah, entfernt.“ Plötzlich detoniert das Rohr. Das Letzte, was Kelz registriert: „Ich kann fast nicht mehr atmen. Meine Hände sind weg. Und ich sehe nichts mehr.“