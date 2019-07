"Gefahr in Verzug"Feldkirchner Biberbau wird abgerissen

Ausnahmegenehmigung wurde nun erlassen. In der kommenden Woche wird der Damm an der Glan entfernt. Fünf Tiere, darunter ein Jungtier, sollen dort leben.

Die Biber wurden mit Wildkameras beobachtet © Manfred J. Schusser

Die Feldkirchner Biberfamilie beschäftigte in den vergangenen Wochen die Behörden. Auf einer Länge von 20 Metern hatten die Tiere in Unterglan einen bis zu zwei Meter hohen Bau an der Glan errichtet. Das Wasser begann sich bereits einen halben Kilometer weit zurück zu stauen. Jetzt soll der Biberbau abgerissen werden. "Es besteht Gefahr in Verzug", heißt es aus dem Büro von Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Weil der Damm sehr groß ist, werden nicht nur landwirtschaftliche Flächen überflutet. Auch die Bahngleise, Straßen und Häuser seien dadurch gefährdet. Aus diesem Grund hat Gruber nun eine Ausnahmegenehmigung erlassen, damit der Biberbau entfernt werden darf.