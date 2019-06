Facebook

Mit großer Sorgfalt führt Helmut Rauter die Chroniken der Trachtenkapelle Bad Kleinkirchheim © Pleschberger

Aufzeichnungen, in welchem Verein er schon wie viele Jahre tätig ist, hat Helmut Rauter keine. „Kein Mensch denkt, dass er jemals so alt wird“, schmunzelt der mittlerweile 91-jährige Bad Kleinkirchheimer. Weil der gelernte Betriebsschlosser in der Nähe der Pfarrkirche wohnt, ist er seit über 60 Jahren für die Pfarre tätig. Er ist Pfarrgemeinderat und steht dem jeweiligen Pfarrer zur Seite: Beginnend mit Chauffeur-Diensten bis hin zum täglichen Auf- und Zusperren der Kirche.